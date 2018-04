12-latek za kierownicą BMW. Staranował ogrodzenie, wylądował na środku boiska

Do zdarzenia doszło przy jednym z lokalnych boisk na terenie gminy Trzeszczany. 21-latek przyjechał tam należącym do niego pojazdem marki BMW. Zaparkował go w pobliżu boiska. Kiedy zajął się rozmową ze swoimi znajomymi, w tym czasie za kierownicą jego otwartego auta usiadł 12-letni chłopiec.

W pewnym momencie nastolatek przekręcił kluczyk znajdujący się w stacyjce i niespodziewanie ruszył w stronę stadionowych trybun, które na szczęście w tym czasie były puste. Pokonał barierę, przejechał po ławkach, staranował ogrodzenie boiska sportowego, a następnie zatrzymał się na środku murawy. Pomimo uszkodzenia pojazdu oraz terenu boiska, nastolatek może mówić o sporym szczęściu, ponieważ ani on ani inne postronne osoby nie poniosły w wyniku tego zdarzenia żadnych obrażeń ciała.

Policjanci ukarali będącego na miejscu 21-letniego właściciela pojazdu mandatem karnym, natomiast 12-latek odpowie przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich.