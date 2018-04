Dostałeś maila o zwrocie podatku? Możesz stracić pieniądze

Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie internetowej, że oszuści podszywający się pod resort wysyłają maile z wiadomością o „zwrocie pieniędzy za ostatni rachunek podatkowy”. Portal niebezpiecznik.pl przeanalizował treść maila i wykazał szereg niebezpieczeństw czyhających na użytkowników skrzynek elektronicznych w związku z akcją oszustów.

Treść maila

Użytkownik otrzymuje wiadomość o treści „informujemy, że przysługuje ci zwrot pieniędzy za ostatni rachunek podatkowy”. W wiadomości podpisanej przez „zespól finansów publicznych” znajduje się także załącznik w formacie pdf o nazwie „dyrekcja generalna finansa publiczna”. Już sama nazwa powinna wzbudzić czujność internautów, ponieważ rzadko zdarza się, by instytucje wysyłały pliki ze źle sformułowanym podpisem.

W załączniku znajdują się szczegóły powiadomienia. Informacja o przyznanym zwrocie podatku została rzekomo podpisana przez samego... Mateusza Morawieckiego, występującego tutaj w roli zastępcy rozjemcy podatkowego. Osoba, która otrzymała taką wiadomość, musi kliknąć w link, by złożyć wniosek o przysłanie należnych pieniędzy.

Dane do karty

Odnośnik nie prowadzi jednak do strony ministerstwa, a do sfałszowanej strony, na której znajduje się prośba o podanie danych osobowych. W następnym formularzu oszuści proszą o podanie danych do karty płatniczej. Po uzupełnieniu tych informacji użytkownik przekierowywany jest na prawdziwą stronę Ministerstwa Finansów. Nie dość jednak, że nie otrzyma obiecanego zwrotu, to jeszcze może stracić pieniądze na koncie, ponieważ oszuści przechwycą dane jego karty płatniczej.