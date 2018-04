Marszałek Kuchciński dał się wkręcić przed kamerą. Takich pytań chyba się nie spodziewał

„Jak się panu udaje być tak świetnym marszałkiem Sejmu? Czy pan się na kimś wzoruje?” – od tego pytania zaczyna się rozmowa z Markiem Kuchcińskim na nagraniu, które opublikował na Facebooku portal OKO.press. Marszałek Sejmu był wyraźnie zaskoczony i nie wiedział, co odpowiedzieć. Poprosił, by nie pytać go o sprawy, które oceniają inni. – W Sejmie działamy tak, żeby Regulamin Sejmu, ustawy, powaga Sejmu była zapewniana. Nie wszyscy posłowie rozumieją, stąd trzeba pilnować i bezpieczeństwa Sejmu i porządku Sejmu – dodał.

Kuchciński: No nie, proszę nie przesadzać

Reporter nie dawał za wygraną i skomplementował Kuchcińskiego za „niezwykłe spotkanie” . – No dziękuję bardzo, ale ja z pokorą przyjmuję każde poparcie, z radością, ale i także każdą krytykę, bo jesteśmy od tego, żeby wysłuchiwać wszystkich głosów – odparł polityk. Na to reporter OKO.press wypalił: „Ale mimo wszystko, to trzeba mieć charyzmę, żeby salę rozgrzać tak ja się to panu udało” . – No nie, proszę nie przesadzać. Rozmawiamy z obywatelami na tematy ważne, które dotyczą głównie przyszłości – stwierdził i wyraźnie uciekał od odpowiedzi.