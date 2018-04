Wyprzedaż w Sejmie. Do nabycia czajniki i lodówki po posłach

Według informacji portalu noizz.pl, aukcja zostanie przeprowadzona w związku z modernizacją sejmowego sprzętu. Kancelaria Sejmu wystawiła na sprzedaż 104 czajniki, 17 chłodziarek, 6 lodówek, 3 centrale telefoniczne oraz 2 aparaty telefoniczne. Jak w rozmowie z portalem podkreślił Jerzy Kalbarczyk z sejmowej kancelarii, przy aukcji nie zostanie podana informacja, do kogo należał konkretny sprzęt.

Centrala z czasów Leppera

Najstarszym przedmiotem, który można nabyć przy wyprzedaży, jest centrala telefoniczna Panasonic z 2004 roku. Choć kwota wywoławcza wynosi 25 tys. zł, istnieje szansa, że skusi się na nią jakiś wielbiciel polityki. Centrala pamięta bowiem czasy Andrzeja Leppera, Renaty Beger i gabinet Leszka Millera.

Jak wziąć udział w akcji? Warunkiem jest wniesienie do 23 kwietnia odpowiedniego wadium. W przypadku wspomnianej centrali jest to 150 zł, które należy przelać na odpowiedni rachunek bankowy. Co ciekawe, nie ma możliwości, by zakupić pojedyncze czajniki. Osoba, która chce nabyć takie sprzęty, musi od razu nabyć cały pakiet. Cena wywoławcza wynosi 104 zł, czyli 1 zł za sztukę.

