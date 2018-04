W czwartek dużo słońca w całym kraju. A jaka pogoda będzie w kolejne dni?

W czwartek w całym kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na północnym-wschodzie, 21 st. C w centrum kraju do 24 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północny.

W kolejnych dniach pogoda się nie zmieni. Wciąż będzie bardzo słonecznie i ciepło. Jak informuje TVN Meteo, również w piątek w całej Polsce zapowiada się słonecznie. Maksymalnie temperatura przekroczy 20 stopni Celsjusza we wszystkich regionach. Możemy się spodziewać od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr zachodni i południowo-zachodni. W weekend prawie w całym kraju będzie pogodnie. Jedynie na Suwalszczyźnie możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Maksymalnie termometry wskażą od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Zachodni północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.