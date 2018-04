Uwaga! TVN: Matka dotkliwie pobiła miesięcznego Bartka. „Mam córkę potwora”

W połowie marca miesięczny chłopiec trafił do warszawskiego szpitala. Matka lekarzom powiedziała, że jest zaniepokojona jego zachowywaniem. – Kobieta tłumaczyła, że dziecko nie chce spać i jest nerwowe. Lekarze doszli do wniosku, że zachodzi duże prawdopodobieństwo, że noworodek był ofiarą maltretowania – mówi Mariusz Mazurek, rzecznik szpitala przy ul. Niekłańskiej w Warszawie. Dlatego na miejsce wezwana została policja. – Stan dziecka jest ciężki. Ma bardzo poważny uraz czaszkowo-mózgowy – uzupełnia Mariusz Mazurek. – Jak się dotyka po główce to go boli – dodaje Łukasz Strzyżewski, ojciec dziecka.

Był pod opieką matki

Chłopiec był pod opieką 27-letniej matki. Kobieta przebywała w domu samotnej matki w Legionowie. To tam, jak podaje prokuratura, miała pobić miesięcznego synka. Kobieta przyznała się do winy. Okazało się, że wcześniej leczyła się psychiatrycznie. – Matka dziecka Marta S. usłyszała dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Drugi zarzut to fizyczne znęcanie się nad osobą nieporadną ze względu na wiek, pokrzywdzony ma zaledwie miesiąc. W trakcie czynności z udziałem prokuratora przyznała się do obu zarzucanych czynów. Złożyła obszerne wyjaśnienia. Podejrzana leczyła się psychiatrycznie – wskazuje prokurator Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Marta S. przebywała w domu samotnej matki od początku tego roku. Podczas programu „Uwaga po Uwadze” w telewizji TTV, kierownik domu podkreśliła, że nie wiedziała o problemach psychicznych matki dziecka. – Jak kobiety do nas przychodzą to otrzymują kompleksową pomoc. Nie trafiają do nas osoby, które mają choroby psychiczne, czy zakaźne. W tym przypadku nic nie wiedzieliśmy – mówi Marzena Jakonowicz, urszulanka z ośrodka w Legionowie.

„Jestem krewki, ale mam zasady”

Zanim ciężarna kobieta trafiła do domu samotnej matki, mieszkała z mężem i jego rodziną w mieszkaniu komunalnym. – Dziewucha była dobra. Chłopak (Łukasz – ojciec pobitego dziecka) przychodził z roboty i miał obiad ugotowany. Wszystko miał na gorąco zrobione. Ona żadnych wad nie miała. Dopiero, jak w ciążę zaszła, zaczęło jej czegoś brakować – mówi Wiesław Strzyżewski, dziadek miesięcznego Bartka.

– Ona chciała wsadzić Łukasza do więzienia. Przyjechał do nas policjant dzielnicowy. Ona powiedziała, że Łukasz ją bije. Z opieką przyjechali i ją wywieźli. Ona sama tego chciała – zaznacza pan Wiesław. On i jego syn zapewniają, że w domu przemocy nie było. – Jestem krewki, ale mam zasady. Jak kobieta mi dokucza nie odzywam się, albo wychodzę z domu – zapewnia Łukasz Strzyżewski.