ONR w Stoczni Gdańskiej. Frasyniuk: Niech „Solidarność” otworzy agencję towarzyską

ONR 14 kwietnia obchodził w Gdańsku 84. rocznicę utworzenia organizacji. Po konferencji w historycznym budynku Sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej, grupa narodowców z flagami przemaszerowała przez miasto. Pojawiły się pytania, dlaczego Solidarność udostępniła salę narodowcom.

Frasyniuk: Niech Solidarność otworzy agencję towarzyską

– ONR nie jest nielegalną organizacją. Wydzierżawił sobie salę na cele komercyjne. Podjęliśmy taką decyzję i nie mamy zamiaru nikomu się tłumaczyć z tego, jakie będziemy podejmować decyzje i komu będziemy wynajmować sale w sposób komercyjny – powiedział dziennikarzom Piotr Duda, przewodniczący związku.

Słowa szefa Solidarności nie spodobały się Władysławowi Frasyniukowi, który stwierdził na antenie TVN24, że „koledzy z »Solidarności« doszli do wniosku, że postawa rynkowa jest postawą dobrą i słuszną” . – W związku z tym bez znaczenia, czy to faszyści czy komuniści, byle kasa się zgadzała. Jeśli „Solidarność” przełamała tę barierę wstydu i jest gotowa schylić się po każde 5 złotych, to proponuję, żeby otworzyli agencję towarzyską. Stałe i pewne wpływy do kasy „Solidarności” – powiedział były opozycjonista.

Protest Lecha Wałęsy

Wcześniej przeciwko wydarzeniu zorganizowanemu przez ONR zaprotestował m.in. były prezydent, legenda „Solidarności” Lech Wałęsa. „Czy o takie »wartości« Polacy walczyli w Grudniu 1970 i Sierpniu 1980 w Gdańsku? Pytam się, kiedy ich PiS zdelegalizuje? Na co wszyscy czekają, aż oni przejmą władze? Czy jesteście ślepi i tego nie widzicie, czy udajecie że nie widzicie?” – napisał Wałęsa na Twitterze.

Były prezydent zwrócił też uwagę na wypowiedzi przedstawicieli ONR, cytowane przez samą organizację w mediach społecznościowych. „Polska musi pozostać jednolita kulturowo i homogeniczna etnicznie. Będziemy bronić naszych granic przed imigrantami” – mówił były przewodniczący ONR Artur Zienkiewicz.