Kuchciński: Chcemy kształcić słynnego polskiego hydraulika. Chcemy wrócić do tego, bo świat biegnie do przodu

Nagranie ze spotkania z mieszkańcami Janowa Lubelskiego udostępnił portal Oko.press. Z nagrania wynika, że większość uczestników spotkania deklarowała pełne poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, dziękowano również za wprowadzone zmiany. – Odbudowujemy dom – Polskę, w którym mieszka 38 milionów ludzi. Nie możemy go odgrzybić, odszczurzyć, zastosować środków chemicznych, żeby go odremontować raz dwa. Musimy dbać o zdrowie obywateli i robić to stopniowo – mówił Marek Kuchciński

Jedna z osób, które przyszyły na spotkanie z marszałkiem Sejmu poruszyła kwestię programu dla młodych ludzi i konieczności nauki przedsiębiorczości. – Program rozwoju przedsiębiorczości dla ludzi młodych jest przygotowywany. Po pierwsze organizujemy wsparcie w polityce w prorodzinnej, po drugie program Mieszkanie Plus oraz zmiany w tej edukacji czyli powrót do szkół zawodowych, techników. Chcemy kształcić słynnego polskiego hydraulika. Chcemy wrócić do tego, bo przecież świat biegnie do przodu. Jesteśmy w UE i chcemy w niej być, ale chcemy w niej być traktowani równo, a nie jak płytka chodnikowa – mówił Marek Kuchciński na spotkaniu z mieszkańcami Janowa Lubelskiego.

