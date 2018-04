Warszawa. Zakaz wchodzenia z plecakami na basen, bo „Arabowie mogą się wysadzić”? Jest komentarz placówki

Sprawę nagłośnił triathlonista Mikołaj Luft. Chodzi o pływalnię Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zdaniem sportowca dyrektor placówki miała stwierdzić, że na nieckę pływalni nie wolno wnosić plecaków, ponieważ na uczelni studiują Arabowie, którzy mogliby chcieć wysadzić basen w powietrze.

– Chciałem wejść na trening, ale jeden z pracowników CSR przyuważył, że wniosłem na basen worek, w którym miałem kask i buty kolarskie. Kazał mi go wynieść, tłumacząc, że jest zakaz wnoszenia plecaków. Trochę to dziwne, bo jeżeli mam trening, to nie mogę po prostu wejść na basen w samych tylko spodenkach, mam też swój sprzęt pływacki. Od innych osób dowiedziałem się, że pani dyrektor uargumentowała zakaz obawą o wysadzenie basenu przez studentów Arabów. Słowa potwierdził jeden z ratowników – opowiadał triathlonista w rozmowie z portalem Onet.pl.