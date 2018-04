Gronkiewicz-Waltz: Apeluję do Patryka Jakiego, żeby jak najszybciej oddał mi pieniądze

Zapytana o to, czy stawi się na kolejny posiedzeniu komisji weryfikacyjnej, która bada przypadki reprywatyzacji w Warszawie, prezydent stolicy powiedziała, że nie będzie komentować swoich nieobecności. – Ja się bardzo cieszę, że Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nie mam obowiązku przychodzić na komisję w tym sensie, że grzywny zostały niesłusznie wymierzone – powiedziała polityk PO. Hanna Gronkiewicz-Waltz wystosowała również apel do szefa komisji Patryka Jakiego. – Apeluję do pana Patryka Jakiego, żeby jak najszybciej wysłał na moje konto (...), żeby szybko mi oddał pieniądze – powiedziała.

W ocenie prezydent Warszawy komisja weryfikacyjna nic na razie nie załatwiła. – Mieszkańcy i tak są otoczeni pewną (...)asystencją przy otrzymywaniu mieszkań i dobrze by było, żeby ta komisja się zastanowiła, dlaczego jestem pierwszym prezydentem, który w ogóle udostępnił mieszkania komunalne na zasadach lepszych, niż inni dla mieszkańców reprywatyzowanych kamienic – podkreśliła.

NSA odrzucił kolejne grzywny

„Pięć do jednego – Naczelny Sąd Administracyjny kolejny raz potwierdził dziś, że komisja weryfikacyjna nie może karać prezydenta Warszawy grzywnami za nieobecność na rozprawach. Komisja jest niekonstytucyjna i będę się odwoływać od jej bezprawnych decyzji” – ogłosiła we wtorek 10 kwietnia na Twitterze prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Komisja dotychczas ukarała Hannę Gronkiewicz-Waltz grzywnami na łączną sumą kilkudziesięciu tys. zł za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na posiedzeniach. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 25 października uchylił Hannie Gronkiewicz-Waltz pierwszą karę grzywny, która wynosiła trzy tysiące złotych. Ponadto zarządził też zwrot kosztów postępowania sądowego, czyli 580 złotych, na rzecz prezydent Warszawy. 13 listopada Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił drugą grzywnę w wysokości 3 tys. zł, nałożoną na prezydent Warszawy.

