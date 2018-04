Stołeczni radni zdecydowali. Będzie można legalnie pić alkohol na słynnej Poniatówce

– Nie wprowadzamy nowej jakości. Sankcjonujemy status quo, Poniatówka to miejsce, gdzie rodziny, znajomi mogą przyjść, rozpalić grilla, zwłaszcza ci, którzy nie mają ogródków działkowych. To dobre miejsce na spędzenie czasu w takich warunkach – mówił radny Piotr Mazurek z Platformy Obywatelskiej, który wypowiadał się w imieniu radnych PO, którzy złożyli w tej sprawie wniosek. Sprzeciw wyraziła grupa mieszkańców z Powiśla. – Jest armageddon. Młodzież tam wędruje z plecakami, siatami wypchanymi alko

holem, wódką, piwem. Oni wrzeszczą. Nie ma przespanej nocy z piątku na sobotę. Do siódmej,ósmej rano są śpiewy. – mówiła Elżbieta Sobiczewska, przedstawicielka wspólnoty mieszkaniowej. Radny Piotr Guział stwierdził, że opisane sytuacje to nie efekt uchwały znoszącej zakaz picia alkoholu, a braku reakcji służb. – Ja bym chciał, żeby dopuścić spożywanie alkoholu w większej ilości miejsc, że tak powiem uświęconych tradycją picia. Na przykład na polanie za Lasem Kabackim. Dziwię się, że tak sączymy te pozwolenia na legalne spożywanie alkoholu. Skierujmy na kolejną sesję jeszcze przed okresem wakacyjnym szerszy pakiet miejsc dopuszczających picie tam, gdzie od lat się piło – apelował.

Ostatecznie uchwała znosząca prohibicję na Poniatówce przeszła głosami radnych PO i radnych niezależnych, przy sprzeciwie 17 radnych PiS. Uchwała wejdzie w życie za około miesiąc.

Alkohol można pić legalnie również na Bulwarach

Pod koniec stycznia znowelizowane zostały przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Wprowadzony został "generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych". Zakazem objęte zostały m.in. parki i place, a w kompetencjach samorządów pozostawiono decyzję co do tego, w których miejscach można spożywać alkohol. W marcu Rada Warszawy podjęła decyzję zgodnie z którą spod przepisów ustawy wyłączone będą Bulwary Wiślane. Chodzi o odcinek od Portu Czerniakowskiego po plażę na Żoliborzu. Za uchwałą głosowało 40 radnych, 3 było przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu. Nowe prawo wchodzi w życie od piątku 20 kwietnia.

Czytaj także:

Sejmowe komisje za ograniczeniami w sprzedaży alkoholu. Co może się zmienić?