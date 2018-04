Polska ma nowego milionera. Padła główna wygrana w Lotto!

4, 6, 13, 15, 22, 38 - to właśnie te liczby, które padły podczas czwartkowego losowania Lotto, sprawiły miłą niespodziankę mieszkańcowi miejscowości Szczawno-Zdrój w województwie dolnośląskim. Na konto szczęśliwca trafi 16 504 858 złotych. Oczywiście od tej kwoty trzeba będzie oddać 10 proc. fiskusowi. Dzięki tej wygranej liczba zwycięzców głównej nagrody w Lotto zwiększyła się do 1226, a Szczawno-Zdrój po raz pierwszy trafiło na listę miejscowości, w których padła „szóstka” . Warto także odnotować, że zwycięzca zagrał systemem „7 liczb z 49” , dzięki czemu do głównej wygranej doliczono dodatkowo 33 563,40 złotych.

Czytaj także:

Lotto czy Eurojackpot? Matematyk wyliczył, w co lepiej zagrać