Nie wie, jak się nazywa, ani gdzie mieszka. Policja pyta: Kim jest ta kobieta?

Wczoraj około godziny 12 do Komisariatu Policji VI w Katowicach przy ulicy Stawowej przyszła kobieta, prosząc policjantów o pomoc. Nie potrafiła powiedzieć, jak się nazywa, ani też gdzie mieszka. Nie miała przy sobie żadnych dokumentów, ani przedmiotów, które mogłyby pomóc w ustaleniu kim jest. Jak powiedziała policjantom, pamięta jedynie, że znalazła się w okolicy torowiska i idąc wzdłuż torów dotarła własnie do Katowic. Kobieta trafiła do szpitala i wciąż znajduje się pod opieką lekarzy.

Osoby, które rozpoznają kobietę ze zdjęcia lub mają informacje, które mogą pomóc w ustaleniu jej tożsamości, proszone są o kontakt policjantami z Katowic pod numerem (32) 200 2555, (32) 2003850 112 lub o osobisty kontakt z najbliższą jednostką policji.