Od wczoraj można legalnie pić nad Wisłą. Imprezowicze zostawili mnóstwo śmierci

Beata Szydło o proteście w Sejmie: Proszę, by rodzice wrócili do domu

W rozmowie z RMF FM, Beata Szydło zaapelowała do rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy protestują w Sejmie, by wrócili do domów. Była premier potwierdziła także, że trwają prace nad ustawą, która będzie wsparciem dla opiekunów...