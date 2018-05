Adam Małysz i inni olimpijczycy we wzruszającym klipie. „A ty dla kogo wywieszasz flagę?”

Film zrealizowany został na zlecenie Biura Programu "Niepodległa". Udział w nim wzięli m.in. Maria Andrejczyk, Alicja Czyżowicz, Magdalena Głodek, Justyna Śmietanka, Wojciech Makowski, Piotr Małachowski, Rafał Wilk. Adam Małysz przyjął z kolei rolę narratora.

"Sport to ciężki kawałek chleba. To jest mnóstwo wyrzeczeń, na pewno. Nawet jak cię coś boli, to i tak wiesz, że musisz to robić. I po co to wszystko? Dla kogo? Ale jak idzie flaga w górę i grają Mazurek, to każdy się prawie rozkleja. Wtedy wiesz, dla kogo to robisz. Dla rodziny. Dla siebie. Dla wszystkich. W zasadzie to tak, jakbyśmy wywieszali polską flagę za każdym razem, jak wygrywamy. A Ty dla kogo wywieszasz flagę?" – pyta Adam Małysz w klipie.

Jan Kowalski dyrektor Biura Programu "Niepodległa" tłumaczy, że "nie ma bardziej uniwersalnego symbolu, który łączy wszystkich Polaków, niż barwy narodowe". – Chcemy, żeby każdy z nas, każdy, kto czuje się Polakiem, pamiętał, że to dzięki niepodległości, którą odzyskaliśmy sto lat temu, dziś możemy wywieszać Biało-Czerwoną – zaznacza.