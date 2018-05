Nowy projekt Anny Lewandowskiej. To coś dla mam

Projekt Anny Lewandowskiej został nazwany Baby by Ann. To przede wszystkim blog, gdzie znana sportsmenka chce wraz z przyjaciółką Ewą Puchowską publikować szereg informacji przydatnych dla mam. Oprócz tekstów znajdzie się tam także sklep internetowy, gdzie będzie można nabyć wysokiej jakości produkty dla dzieci. Oprócz bloga, Lewandowska i Puchowska prowadzą także konto na Instagramie.

„Łączy nas to, że jesteśmy szczęśliwymi mamami”

„Jesteśmy kobietami, przyjaciółkami, wspólniczkami. Mamy różne pasje, zainteresowania i plany na przyszłość. Łączy nas to, że jesteśmy szczęśliwymi mamami. Aktywnymi, pracującymi, pomysłowymi, czasami wątpiącymi w swoje siły i zmęczonymi. Ale obie jesteśmy mamami, a to jest nasze wspólne dziecko – poznajcie Baby by Ann” – czytamy we wstępie do bloga.

Lewandowska i i Puchowska zapewniają, że ich portal to nie tylko „dostęp do kompleksowej wiedzy najwybitniejszych ekspertów czy najciekawszych produktów z zakresu macierzyństwa”, ale także „platforma wymiany opinii i doświadczeń matek”.

Wsparcie innych kobiet

Autorki projektu chcą także wspierać kobiety, które prowadzą małe firmy produkujące przydatne produkty dla najmłodszych. „Chcemy wesprzeć pomysłowe kobiety i pomóc zaistnieć efektom ich ciężkiej pracy. Chcemy także za ich pomocą ułatwiać życie mamom i umilać chwile ich pociechom, bo wiemy, że na to zasługują” – napisano na blogu.

Z opublikowanych już na portalu informacji przyszłe mamy mogą dowiedzieć się, jak przygotować ciało do ciąży czy co zrobić, by podczas ciąży nie podjadać. Kobiety znajdą tam także informacje na temat mody ciążowej czy ubrań dla noworodków.