Dziś mecz o mistrzostwo Polski. Gdzie można obejrzeć spotkanie Lecha z Legią?

Sezon 20172018 piłkarskiej Ekstraklasy jest niczym horror z dreszczykiem – na ostateczne rozwiązanie trzeba poczekać do końca. Dzisiejszy mecz między Lechem Poznań a Legią Warszawa rozstrzygnie, do kogo powędruje mistrzowski tytuł. Stołecznemu klubowi wystarczy remis. Porażka przy jednoczesnym zwycięstwie Jagiellonii sprawi, że to w Białymstoku będą cieszyć się z trofeum dla najlepszej drużyny w kraju.

Trudno było wymarzyć sobie bardziej dramatyczny scenariusz. Kluczowe spotkanie o mistrzostwo Polski Legia Warszawa rozegra na stadionie odwiecznego rywala. W starciu z Lechem Poznań obrońcom tytułu wystarczy tylko remis. Równolegle zostanie rozegrane spotkanie Jagiellonii Białystok z Wisłą Płock. Jeśli tam zwycięży popularna „Jaga” a stołeczny klub straci trzy punkty z „Kolejorzem” to sensacja stanie się faktem i tytuł powędruje do Białegostoku. Dyskusje na temat ceremonii Atmosferę przed meczem dodatkowo podgrzewały spekulacje na temat miejsca świętowania ewentualnego triumfu w przypadku Legii Warszawa. Z powodu obaw o zamieszki wśród kibiców, ceremonia planowana jest na poniedziałek i odbędzie się w stolicy. Piłkarze Lecha będą robili jednak wszystko, by odebrać rywalom marzenia o mistrzostwie. Zapowiada się emocjonujące spotkanie. Serwis ekstraklasa.org przypomina, że spotkanie Lecha Poznań z Legią Warszawa będzie transmitowane przez TVP2. Relacja rozpocznie się o godz. 17:45, a mecz skomentują Maciej Iwański oraz Andrzej Strejlau. Z kolei spotkanie Jagiellonia Białystok – Wisła Płock można obejrzeć w Canal +. Czytaj także:

Legia w przypadku zwycięstwa będzie świętowała w Warszawie. PZPN zdziwiony decyzją