Zniszczono mural Baumana. „Zamalujemy go, skoro takie są oczekiwania społeczeństwa”

15 maja na Dworcu Gdańskim w Warszawie miało miejsce odsłonięcie muralu przedstawiającego polskiego socjologa i filozofa pochodzenia żydowskiego, Zygmunta Baumana. To inicjatywa Muzeum Żydów Polskich „Polin” i Fundacji Klamra. Był to fragment większej galerii portretów na Dworcu Gdańskim, noszącej tytuł „Witamy w domu”. 21 maja – czyli zaledwie pięć dni później – warszawiacy odkryli jednak, że ktoś na malowidle wypisał czerwoną farbą w sprayu słowo „morderca”.

Artysta, który namalował mural z Baumanem, w wypowiedzi dla portalu Metrowarszawa.pl stwierdził, że nie będzie ponownie odmalowywał swojego dzieła. – Zamalujemy postać Zygmunta Baumana, skoro takie są oczekiwania społeczeństwa. Pozostanie wyłącznie mozaika – oświadczył Dariusz Paczkowski. Dodaje jednak, że mimo wszystko nie zamierza rezygnować z prób opowiadania o trudnych relacjach polsko-żydowskich. To była nasza próba wprowadzenia zmian w przestrzeni bez martyrologii i wchodzenia między dwa obozy, które siebie nie słuchają – przyznał. – Chcemy odczarować to miejsce poprzez kolory, kwiaty, dzieła artystyczne, żeby to miejsce było miejscem kontemplacji i radości związanej z powrotami i wyjazdami. Nie chcemy tworzyć placu boju – podkreślał.

Kim był Zygmunt Bauman?

Zygmunt Bauman to polski socjolog i filozof współtworzący koncepcję postmodernizmu. Był profesorem nauk humanistycznych i przez wiele lat wykładał na University of Leeds jako kierownik Katedry Socjologii. Podczas II Wojny Światowej służył w 1 Armii Wojska Polskiego i brał udział w bitwach o Kołobrzeg oraz Berlin. Według Piotra Gontarczyka z IPN, w 1944 roku Bauman miał podpisać zobowiązanie do współpracy jako agent Informacji Wojskowej. Doniesienia na temat przydatności jego informacji i chęci do współpracy były jednak sprzeczne. W 2007 roku Bauman przyznał się do współpracy z komunistyczną władzą, którą ocenił jako swój błąd.