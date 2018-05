Szczecińska fontanna w pianie. Ktoś wlał do wody kilka butelek płynu do naczyń

O sprawie poinformował szczeciński Zakład Usług Komunalnych. Rzecznik tej instytucji Andrzej Kus powiedział, że woda w fontannie była całkowicie spieniona, ponieważ ktoś dolał do niej płynu do mycia naczyń. – Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę, grupa młodych ludzi wlała sześć butelek płynu – mówił rzecznik Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. – Fontanna się spieniła, musieliśmy spuścić wodę, musieliśmy przeczyścić całą nieckę i instalację. Powoli ją uruchamiamy na nowo – tłumaczył.

Autorów żartu może jednak czekać surowa kara. Rzecznik ZUK poinformował bowiem, że całe zajście zostało zarejestrowane przez kamery miejskiego monitoringu a nagranie ma zostać przekazane policji. Warto przypomnieć, że sprawcy podobnego zdarzenia z Biłgoraju zostali dwa lata temu skazani przez sąd na pięć miesięcy prac społecznych. Musieli też pokryć koszt naprawy fontanny.