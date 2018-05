Frasyniuk wzywa do demonstracji przed Sejmem. „Agresję u władz powoduje zwykły lęk przed ludźmi”

– Z jednej strony mamy demonstrację chamstwa i buty władz, a po drugiej stronie, stronie matek i ich niepełnosprawnych dzieci, mamy ogromną determinację. Władza tego kompletnie nie rozumie. A to są dzieci i ich rodzice, którzy żyją od lat w cierpiniu. I dla nich przebywanie w Sejmie na tych zimnych posadzkach, mimo że jest to upokarzające i ciężkie, tydzień dłużej czy krócej nie ma znaczenia. One ten ciężar niosą na sobie od lat. I będą nosić do końca życia – tłumaczył Frasyniuk w rozmowie z Wirtualną Polską.

Były opozycjonista stwierdził, że pozytywnie ocenia wizytę Lecha Wałęsy u protestujących. – Prawdziwa siła jest w tych matkach i w społeczeństwie. Bo my, społeczeństwo, obywatele, także jesteśmy winni tej sytuacji. My również odpowiadamy za to chamstwo państwa, chamstwo władz, bo to my wybraliśmy Prawo i Sprawiedliwość – tłumaczył.

„Mam wrażenie, że ta fala się wzbiera”

Frasyniuk dodał, że społeczeństwo powinno się zmobilizować. – Mam wrażenie, że ta fala się wzbiera, dlatego warto wezwać do działania wszystkie organizacje obywatelskie, prodemokratyczne, ze wsparciem polityków wszystkich opcji opozycyjnych. Żeby wszyscy przyszli przed Sejm, ale nie pod partyjnymi szyldami, tylko zademonstrowali dla tych matek i dzieci. W protestach obywatelskich liczy się konsekwencja (...) Politykom PiS brakuje argumentów. Strach powoduje, że przestają myśleć. Agresję u przedstawicieli władz powoduje zwykły lęk przed ludźmi – ocenił.

– "Solidarność" przez duże "S" oznacza pomoc ze strony najsilniejszych niesioną najsłabszym. Na tym tradycyjnym Śląsku szacunek dla słabszych, szacunek dla kobiet, dla niepełnosprawnych, jest gigantyczny. Apel kobiet, apel matek osób niepełnosprawnych, byłby strasznie silny. Zareagują pewnie na niego żony górników. Intuicja Wałęsy była zatem dobra, a jego słowa o górnikach – słuszne i potrzebne. Protestujące matki powinny to wziąć pod uwagę – powiedział były opozycjonista.