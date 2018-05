Skradziono samochód czeskiego skoczka. Sprawcy uciekli w kierunku Polski

Lukas Hlava opublikował post w którym informuje, że skradziono mu samochód. Czeski skoczek zwrócił się o pomoc do Polaków, ponieważ to prawdopodobnie właśnie do naszego kraju uciekli złodzieje.

Lukas Hlava jest czeskim skoczkiem narciarskim. Zawodnik jest znany wśród polskich kibiców, ponieważ regularnie występuje w zawodach Pucharu Świata, również tych przeprowadzanych na polskich skoczniach. Teraz prosi Polaków o udzielenie ważnych informacji. Trzech nieznanych sprawców ukradło mu samochód i ruszyło w kierunku Polski. Czech oferuje nagrodę za pomoc w odnalezieniu auta. Nagroda za informacje „Proszę o udostępnienie. Dziś, 21.05.2018 roku o godzinie 4:35 zostało skradzione moje Audi A4 o numerach rejestracyjnych CZ 4L3 5556. Sprawców jak wynika z monitoringu było trzech. Wsiedli oni do auta i ruszyli w kierunku Polski, Jakuszyc i Szklarskiej Poręby. Jeżeli ktoś posiada informacje na temat mojego samochodu, proszę o kontakt. Tym, którzy udzielą informacji o poszukiwanym samochodzie, oferuję nagrodę w wysokości 50 tys. koron" – napisał sportowiec.„Dzień dobry, proszę o pomoc w znalezieniu samochodu w Polsce. Za informacje o aucie oferuję 10 tys. zł” – napisał do Polaków. Lukas Hlava ma 34 lata. Z różnym powodzeniem startuje w zawodach Pucharu Świata. Jego największym sukcesem jest trzecie miejsce w Lahti podczas zawodów rozgrywanych w 2012 roku. Czytaj także:

