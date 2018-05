Najbliższe trzy miesiące „Masa” spędzi w najnowocześniejszym więzieniu w Polsce

Jak dowiadujemy się z artykułu portalu WP.pl, Zakład Karny w Opolu Lubelskim nie należy do typowych w polskim więziennictwie. To najnowocześniejszy tego rodzaju obiekt w kraju i jeden z nowocześniejszych w Europie. Oficjalnie otwarty w 2009 roku, może pomieścić do 627 więźniów. Jarosław S., jako świadek koronny i były członek gangu pruszkowskiego, w tym więzieniu przebywa w jednoosobowej celi.

Zakład w Opolu Lubelskim wyróżnia się m.in. brakiem kojarzonych z więzieniami wieżyczek strażniczych. Zamiast tego cały jego teren pokrywa siatka kamer połączonych w systemy zewnętrznego i wewnętrznego monitoringu. Podzieleni na trzy pawilony skazańcy mają dostęp do liceum, gimnazjum oraz centrum kształcenia ustawicznego. Mogą też uprawiać sporty na sali sportowej z wymiarowym boiskiem do siatkówki.

Jak podaje Wirtualna Polska za stroną internetową zakładu karnego, obecnie w Opolu Lubelskim przebywa „569 osadzonych, w tym 61 tymczasowo aresztowanych. 122 skazanych za zabójstwa, za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości - 36 osób, znęcanie się – 37 osób, alimenty – 73 osób, rozboje – 106 osób”.

Osiem zarzutów dla „Masy”

W środę 16 maja policjanci z łódzkiego Biura Spraw Wewnętrznych Policji zatrzymali Jarosława S., znanego jako świadek koronny „Masa”. Według informacji przekazanych przez portal tvp.info.pl, przesłuchania w sprawie „Masy" oraz pięciu innych osób trwały przez całą środę oraz kilka godzin w czwartek. „Masa”, który jest głównym podejrzanym, usłyszał osiem zarzutów. Prokurator zarzucił mu, że w 2012 roku wyłudził w ośmiu bankach ponad 650 tys. zł. Z kolei od czerwca 2014 do lipca 2015 roku miał wręczać łapówki Zbigniewowi G., naczelnikowi Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Przypomnijmy, policjant został dzisiaj zawieszony w czynnościach służbowych.

Jarosław S. razem ze swoim synem oraz przedsiębiorcą z Łodzi mieli wręczyć 2 tys. zł łapówki urzędnikowi z Urzędu Celnego w Łodzi. Była to zapłata za „przysługę” w postaci załatwienia sprawy niezapłaconego podatku w związku ze sprowadzonym samochodem. Świadek koronny miał dwa razy składać fałszywe zeznania w sprawie wykroczenia drogowego. Według prokuratora powoływał się także na znajomości w łódzkiej policji oraz pomagał w otrzymaniu stanowiska w policji. „Masa” miał również nie zapłacić 160 tys. zł właścicielowi firmy budowlanej, która odpowiadała za położenie kostki brukowej na terenie jego posesji.