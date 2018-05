Policja udaremniła gigantyczny przemyt. 18 milionów sztuk papierosów na dwóch statkach z Chin

W obu przypadkach skonfiskowany przez funkcjonariuszy towar przypłynął na gdańskie wybrzeże z Dalekiego Wschodu. Nie transportowano go jednak jednym lecz dwoma odrębnymi statkami, które wyruszyły do Polski z dwóch chińskich portów. Nie można wykluczyć, że było to celowe działanie tej samej grupy przestępczej mające na celu uśpienie czujności służb i zwiększenie szans na udany przemyt przynajmniej jednego z dwóch kontenerów z kontrabandą.

Funkcjonariusze prawidłowo ocenili potencjalne zagrożenie i przechwycili oba te ładunki. 15 maja funkcjonariusze CBŚP i KAS sprawdzili kontener będący oficjalnie transportem papieru do drukarek. Wśród legalnego towaru znajdowało się 615 kartonów bez oznaczeń, zawierających niemal 8,2 mln sztuk papierosów. Następnie dwa dni później do kontroli wytypowano ładunek oficjalnie zadeklarowany jako pościele, który jak się okazało zawierał wyłącznie nielegalny towar. Wypchana po sam sufit stalowa skrzynia zawierała aż 10 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Precyzyjne działania policjantów CBŚP i funkcjonariuszy KAS nie tylko zapobiegły stratom Skarbu Państwa rzędu 20 mln zł, lecz również poważnie uszczupliły budżet przestępców. Łączna wartość zatrzymanych wyrobów tytoniowych szacowana jest bowiem na ponad 12 mln zł.