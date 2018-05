Sondaż CBOS: Rządzący tracą zaufanie Polaków. Najbardziej minister Rafalska

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, Polacy zadeklarowali, że największym zaufaniem darzą prezydenta Andrzeja Dudę. Z wynikiem 68 proc. wyprzedza on aż o 9 punktów proc. drugiego w rankingu premiera Mateusza Morawieckiego, który cieszy się 59 proc. zaufaniem. Trzeci pod względem pozytywnych wskazań jest Paweł Kukiz (50 proc.), czwarta Beata Szydło (46 proc.), a piąty Zbigniew Ziobro (45 proc.). Dalej plasują się Elżbieta Rafalska, Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Jarosław Gowin i Władysław Kosiniak-Kamysz. Najgorzej pod tym względem wypadli: lider SLD Włodzimierz Czarzasty (18 proc.) oraz szef MSWiA Joachim Brudziński (20 proc.).

Negatywny stosunek do Jarosława Kaczyńskiego i Grzegorza Schetyny wyraziło 44 proc. Polaków, co dało im najwyższe pozycje w ten niechlubnej kategorii. Mniej surowo oceniono Beatę Szydło i Zbigniewa Ziobro (po 36 proc.). Duży wzrost negatywnych głosów uzyskała minister Elżbieta Rafalska (10 pkt. procentowych więcej w stosunku do kwietnia). Najmniej negatywnych wskazań uzyskał Jacek Czaputowicz, ale też był on politykiem najmniej rozpoznawalnym – aż 51 proc. ankietowanych nie rozpoznała nowego szefa MSZ. 41 proc. Polaków nie znało Joachima Brudzińskiego, a 39 proc. Stanisława Karczewskiego i Włodzimierza Czarzastego.

Polecenie kierowane do ankietowanym brzmiało: „Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. Przedstawimy teraz Panu(i) listę osób aktywnych w życiu politycznym naszego kraju. O każdej z nich proszę powiedzieć, w jakim stopniu budzi ona Pana(i) zaufanie. Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Oczywiście może się Pan(i) posługiwać innymi ocenami tej skali. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę powiedzieć”.

