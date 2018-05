Uwaga! TVN: Opiekunka do dziecka: Czego mnie kur*** szczypiesz? Wyp***

Pani Izabela prowadzi żłobek w prywatnym mieszkaniu w Szczecinie. Kobieta opiekuje się dziećmi do trzeciego roku życia. Pobyt kosztuje 800 złotych miesięcznie. W prowadzonym przez nią żłobku najczęściej przebywało ośmioro podopiecznych.

Kobieta robiła pozytywne wrażenie na rodzicach, którzy decydowali się zostawić jej swoje pociechy. – Obejrzałam to miejsce. Pani była zachwycająca, pomyślałam, że trafił mi się anioł. Mówiła, że jest pedagogiem, przez lata wychowywała dzieci. Czego tu było się bać? Można zaufać kobiecie – wspomina Anna Garstka, matka Przemka. – Wywarła na nas takie wrażenie, że chcieliśmy oddać jej dziecko. To była kobieta „do rany przyłóż” – niesamowicie miła, uprzejma – dodaje Damian Osiński, ojciec Kuby.

Z czasem rodzice zaczęli obserwować niepokojące zamiany u dzieci.

Zmiana w zachowaniu dzieci

– Do tej pory Kuba był bardzo wesoły, radosny, lgnął do ludzi. Od pewnego czasu stał się odludkiem, bał się kontaktu z drugim człowiekiem. Stawał się agresywny w stosunku do nas. Nigdy wcześniej nie zdarzały mu się takie sytuacje. Wymuszał wszystko biciem – opowiada Damian Osiński.

Anna Garstka przyznaje, że nie zaniepokoiły jej nawet siniaki u synka. – W domu też się przewracał. Ale między świętami, a Sylwestrem wrócił z dwoma pręgami na twarzy. Pomyślałam, że o coś zahaczył. Pogłaskałam go i przyłożyłam rękę do policzka. To był typowy odcisk od palca, od trzaśnięcia w buzię – uważa matka Przemka.

Inni rodzice też zaniepokoili się zachowaniem dzieci. – Zaczęło się chowanie się po kontach, budzenie się z krzykiem, zgrzytanie zębów, nawet w dzień – mówi Radosław Pawłowski, ojciec Oli. Mężczyzna kupił dyktafon, żeby nagrać, co się dzieje w żłobku. Zapis okazał się szokujący. – Czego mnie k… szczypiesz? Wyp…, p…lony. No wstańże, k…- słyszymy kobietę krzyczącą do dziecka. I płacz malucha.

– Tam słychać masakrę, którą przeżywały dzieci. A z drugiej strony, dlaczego, tam była taka cisza? Gdzie są dzieci? Nie słychać, posiłków, żeby się bawiły, w ogóle nie słychać życia – mówi Pawłowski.

Dziecko zamknięte w łazience

Rodzice pojechali do pani Izabeli, licząc na wyjaśnienia. – Twierdziła, że nie ma sobie nic do zarzucenia, bo pracuje z dziećmi od 20 lat. Rozmawialiśmy około 40 minut. Po tym czasie otworzyła drzwi od łazienki, wyciągnęła nasze dziecko. I stwierdziła, że możemy już iść. Łazienka była zamknięta, światło było zgaszone, Kuba nie wydał z siebie najmniejszego dźwięku przez cały czas trwania tej rozmowy. Podczas rozmowy nie mieliśmy zielonego pojęcia, że dziecko jest w łazience – mówi Damian Osiński.

Pani Izabela przekonuje, że nie jest to do końca żłobek, a domowa opieka. Prowadzi ją około 20 lat. Jakie ma uprawnienia do opieki nad dziećmi? – Mam skończone technikum gastronomiczne i studia pedagogiczne. W czasie studiów najpierw wyjeżdżałam na praktyki, potem zarobkowo na kolonie, gdzie byłam wychowawczynią – mówi. Pani Izabeli puściliśmy nagranie. Słychać na nim krzyk i przekleństwa kobiety, uderzenia i płacz dziecka. Pani Izabela przyznała, że to jej głos, ale zaprzecza, by uderzyła dziecko. – Nie powinnam, tak mówić do dziecka. W tym dniu pracowałam sama. Widocznie, jakaś tama we mnie puściła. Na co dzień nie przeklinam – zapewnia pani Izabela. I podkreśla. – Nie biłam dziecka. To nie są odgłosy bicia. Jakby dziecko było bite to płacz byłby przerywany.

Co to był za odgłos? – Może zaczęłam tupać, żeby uspokoić dziecko? Może zaczęłam uderzać o ręce, żeby ta dziewczynka się uspokoiła? Żeby innym dźwiękiem odwrócić jej płacz – sugeruje.