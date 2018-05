Legnica. 4-letnia dziewczynka w szpitalu. Matka podcięła jej gardło?

Wyniki Eurojackpot. Są kolejne wygrane w Polsce!

Podczas piątkowego losowania w loterii Eurojackpot nikt nie zgarnął najwyższej wygranej. Do wygrania było aż 385 mln złotych. W Danii, Niemczech i we Włoszech padły za to cztery wygrane II stopnia, po ponad 2 mln euro każda.