Krystyna Pawłowicz porównała posłankę opozycji do nazistowskiego zbrodniarza

W ostatnich dniach na profilach posłanki w mediach społecznościowych mogliśmy przeczytać m.in. niestosowny żart pod adresem Lecha Wałęsy (Pawłowicz naśladując i przedrzeźniając sposób mówienia byłego prezydenta zasugerowała, że jest on niepełnosprawny i potrzebuje opiekuna, o którego miała pytać Iwona Hartwich, matka niepełnosprawnego, która protestuje w Sejmie) czy uwagę o trudnym do zniesienia smrodzie w Sejmie, którą internauci interpretowali jako uwagę do protestujących opiekunów osób niepełnosprawnych.

W swoim ostatnim wpisie na Twitterze Pawłowicz zwróciła się do polityk opozycji Joanny Scheuring-Wielgus. „Wielgus, przecież jesteś – jak Mengele – za zabijaniem poczętych a niesprawnych, a teraz, oszukanico, rozdajesz zagranicznym gościom ulotki, że „nie ma wolności bez solidarności z niepełnosprawnymi". Nie sil się, i tak tymi wózkami inwalidzkimi do następnego Sejmu już nie wjedziesz” – napisała parlamentarzystka.

Przypomnimy, że dr Josef Mengele podczas II wojny światowej przeprowadzał okrutne eksperymenty pseudomedyczne na więźniach obozu koncentracyjnego Auschwitz. Z uwagi na okrucieństwo stosowanych praktyk przez osadzonych był nazywany Aniołem Śmierci.

Będzie pozew?

Była posłanka Nowoczesnej Joanna Scheruing-Wielgus zapowiedziała na swoim profilu na Twitterze, że rozważa podanie Krystyny Pawłowicz do sądu za obraźliwe słowa kierowane pod swoim adresem.