Protest niepełnosprawnych w Sejmie zostanie zawieszony. „To jest nasza suwerenna decyzja”

Informacja o zawieszeniu protestu w obecnej formie została potwierdzona na oficjalnym profilu rodziców osób niepełnosprawnych na Twitterze.

– Decyzją wszystkich rodziców i osób niepełnosprawnych zawieszamy po 40 dniach protest. Oświadczenie w tej sprawie wydamy na konferencji prasowej o 14.30 przed Sejmem. To jest nasza suwerenna decyzja. Nikt nie będzie robił przyjemności minister Rafalskiej i rzecznik Kopcińskiej – powiedziała w rozmowie z TVN 24 Iwona Hartwich, jedna z protestujących.

Kobieta dodała, że nie oznacza to zakończenia protestu, a jedynie zawieszenie go w obecnej formie. – Decyzję rozważamy od wczoraj, w zasadzie od momentu, kiedy zostaliśmy poszarpane. Od momentu, w którym wszyscy nas opuścili. I prezydent i pan premier. Trzeba sobie powiedzieć prawdę w oczy: żaden kompromis nie został poważnie potraktowany przez stronę rządową. Jeżeli prezydent podpisuje ustawę-wydmuszkę, która daje fikcyjną pomoc, to jest nam bardzo przykro z tego powodu – dodała. Hartwich powiedziała, że rzeczy protestujących są wynoszone do namiotu znajdującego się przed Sejmem a protestującym w opuszczeniu budynku pomagają pracownicy Sejmu. Wcześniej protestujący informowali, że zostali odcięci m.in. od windy, co było niezbędne do tego, aby móc korzystać z prysznica.

40 dni w Sejmie

Protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie trwa już ponad miesiąc. Ich głównym postulatem jest wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia, w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego. Zaproponowali, by dodatek był wprowadzany krocząco: od września 2018 r. 250 zł, od stycznia 2019 roku – dodatkowo 125 zł i od stycznia 2020 r. również 125 zł.

Czytaj także:

Światowe media piszą o proteście niepełnosprawnych w Polsce