Poniedziałek będzie pogodny i upalny. Termometry pokażą nawet 31 stopni!

W poniedziałek 28 maja w prawie całym kraju będzie pogodnie i słonecznie. Jedynie na Podhalu mogą pojawić się burze (do 20 mm opadu i porywy wiatru do 80 km/h). Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 31 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Noc z poniedziałku na wtorek 29 maja będzie sucha i pogodna a termometry pokażą od 12 do 14 stopni Celsjusza. Pogoda będzie jednak sprzyjać wzrostowi stężenia alergenów. W dużym stężeniu unosić się będą zarodniki grzybów pleśniowych z rodzaju Cladosporium, pyłki traw, szczawiu oraz pokrzywy.

Pogoda we wtorek

Wtorek będzie przeważnie słoneczny. Tylko na Dolnym Śląsku synoptycy prognozują przelotny deszcz i burze. Miejscami może padać gradem. Termometry wskażą od 27 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 31 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 90 km/h.

Pogoda w środę

Na Pomorzu zapowiada się pogodna środa. W pozostałej części kraju popada przelotny deszcz. Prognozuje się burze, lokalnie z gradem. Termometry wskażą od 27 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 31 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany w porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 km/h. Powieje z południowego wschodu.

Pogoda w czwartek

W czwartek pojawi się przelotny deszcz i burze – również lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 30 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, w porywach burzowych powieje do 90 km/h.