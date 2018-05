Posłowie dostają pokaźne emerytury. Rekordzista pobiera 11 tys. zł

„Super Express” podaje, że z oświadczenia majątkowego Bogusława Sonika z Platformy Obywatelskiej wynika, iż otrzymuje on co miesiąc około 11,2 tys. zł emerytury. Wysokie świadczenie to efekt dziesięciu lat spędzonych w Parlamencie Europejskim.

Emerytury innych posłów

Jan Szyszko z PiS również jest emerytem. Miesięcznie na jego konto wpływa około 7,2 tys. zł. Łączny majątek byłego ministra środowiska oscyluje w granicach 1,7 mln zł. Emeryturę pobiera także Marcin Święcicki z PO, który z tego tytułu otrzymuje co miesiąc około 4,8 tys. zł.

Portal gazeta.pl przypomina, że wśród posłów-emerytów są także Jarosław Kaczyński i Krystyna Pawłowicz. Prezes PiS otrzymuje miesięcznie niemal 6,5 tys. zł. Kontrowersyjna posłanka dostaje około 4,5 tys. zł, choć w swoim oświadczeniu nie uszczegółowiła, czy jest to kwota brutto czy netto.

„SE” wyliczył, że 17 emerytów zasiadających w Sejmie ma majątek wart łącznie ponad 32 mln zł. Na dochody parlamentarzystów składają się nie tylko wysokie emerytury, ale także pensje z tytułu sprawowania mandatu poselskiego, nieruchomości czy wynagrodzenia za wykładanie na uczelniach.

