1 września ruszy „300+”. Jak i kiedy będzie można złożyć wniosek?

Jak informuje „DGP”, wnioski o dodatkowe 300 złotych na wyprawkę szkolną dla dzieci uczących się będzie można składać już od 1 lipca. Co więcej, będzie to możliwe bez wychodzenia z domu i stania w kolejkach. Podobnie jak w przypadku programu 500+, wnioski będą mogły być składane także przy pomocy bankowości elektronicznej. Według „Dziennika Gazety Prawnej”, uchwała i rozporządzenie regulujące zasady uczestnictwa w programie „Dobry start” mają zostać przyjęte przez rząd we wtorek 29 maja. Już teraz wiadomo, że o pieniądze będą mogli ubiegać się wszyscy rodzice, niezależnie od zarobków. Jak czytamy w tekście „DGP”, większość banków będzie realizować wypłatę 300+ od 1 lipca.

Ile kosztuje program „Dobry start”?

Koszt wyprawki w wysokości 300 zł dla każdego ucznia, która ma zostać wdrożona we wrześniu tego roku, wyniesie ok. 1,5 mld zł. Informacje w tej sprawie podawał szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. – Będziemy w najbliższych dniach komunikowali szczegóły dotyczące tych propozycji. To będzie program warty ok. 1,5 mld zł. Każdy uczeń rozpoczynając rok dostanie 300 zł – powiedział Dworczyk w wywiadzie dla radia RMF FM.

Obietnice premiera

Podczas ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, premier zapowiedział wprowadzenie w najbliższym czasie niższych składek wpłacanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przez prowadzących działalność gospodarczą, a także obniżenie podatku dochodowego CIT dla małych firm - do 9 proc. z 15 proc. obowiązujących obecnie. Zapowiedział także przedstawienie niebawem programu dla rolników dotyczącego kwestii handlu detalicznego, aby rolnicy mogli sprzedawać produkty z pominięciem wielkich pośredników. Kolejny zapowiedziany program to 75+ i inne programy skierowane do seniorów - kwota 23 mld zł zostanie zagwarantowana po to, aby poprawić warunki seniorom i osobom niepełnosprawnym. Morawiecki zapowiedział też kilka nowych projektów zakładających dalsze wsparcie dla rodzin, minimalną emeryturę dla kobiet, które urodziły co najmniej 4 dzieci. Zapowiedział też, że jeszcze w tym roku rząd przeznaczy 1,5 mld zł na drogi gminne i powiatowe, zaś jesienią powoła specjalny fundusz z co najmniej 5 mld zł, które na 18 miesięcy będzie „wielkim zastrzykiem” na budowę dróg gminnych i powiatowych.

