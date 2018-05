67-latek po operacji uciekł ze szpitala. Policjanci odnaleźli go w ostatniej chwili

W niedzielę 27 maja około godz. 17.30 sulechowscy policjanci przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 67-letniego mężczyzny, który po operacji przebywał w szpitalu w Sulechowie. Jak ustalił personel, pacjent samowolnie wyszedł ze szpitala około godziny 15. Gdy podjęte na własną rękę poszukiwania mężczyzny nie przyniosły rezultatu, pracownicy zawiadomili policję.

W związku z zagrożeniem życia i zdrowia 67-latka, w komisariacie został ogłoszony alarm i do pracy przybyli dodatkowi policjanci. Do działań na terenie Sulechowa ruszyło ponad 50 policjantów, którzy zaangażowani zostali do poszukiwań na terenie całego miasta. Po około 3 godzinach jeden z policjantów odnalazł chorego 67-latka leżącego w zaroślach, kilkaset metrów od szpitala. Natychmiast zaalarmował dyżurnego, a ten we wskazane miejsce skierował karetkę, która zabrała chorego do szpitala.

Lekarze określili stan pacjenta jako zagrażający życiu. Dzięki sprawnej koordynacji działań i zaangażowaniu policjantów 67-latek został odnaleziony na czas, a funkcjonariusze biorący udział w poszukiwaniach mają ogromną satysfakcję, że kolejny raz mogli pomóc. Przykładów takich działań w służbie policjanta jest bardzo wiele, z czego nie każdy zdaje sobie sprawę, bo nie zawsze informacje o nich pojawiają się w mediach. Nie każdy też wie, jak trudna, pełna poświęceń i wymagająca choć jednocześnie ogromnie satysfakcjonująca jest codzienna służba policjanta.