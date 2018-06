Polscy rolnicy stracą od 5 do 7 miliardów euro? KE przedstawiła swoje propozycje

O propozycjach Komisji Europejskiej dotyczących nowego unijnego budżetu na rolnictwo donosi korespondentka RMF FM z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon. Z jej informacji wynika, żę na rozwój obszarów wiejskich nasz kraj ma otrzymać 8,1 miliarda euro, a na dopłaty bezpośrednie dla rolników dostaniemy blisko 18,8 miliarda. W porównaniu z obecnie obowiązującym budżetem oznacza to miliardowe cięcia. Mowa o kwotach rzędu od 5 do 7 miliardów euro.

Zmianie ulegną także zasady dotyczące przesuwania środków unijnych. Do tej pory z funduszy na inwestycje i modernizację polskiej wsi polskie władze mogły przesuwać 25 proc. na dopłaty bezpośrednie. W przyszłości ma to być ograniczone do 15 proc. Według prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza, rządzący nie mogą zaakceptować propozycji KE. - Ten budżet jest nie do przyjęcia dla polskich rolników - podkreślał w rozmowie z RMF FM.

Komisja Europejska wprowadziła również górne ograniczenie w dopłatach na pojedyncze gospodarstwa. Od teraz jest to poziom 60 tys. złotych. W Polsce może stracić na tym około tysiąc gospodarstw.

