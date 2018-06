Kontrowersyjna piosenka na festiwalu w Opolu. Radio Maryja protestuje

Podczas koncertu Debiutów na 55. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu ma wystąpić zespół Girls on Fire ze swoim utworem „Siła Kobiet” . Piosenka ta stała się nieoficjalnym hymnem Czarnego Protestu. „Do przodu dziewczyny – do przodu dziewczęta/W górę dumna głowa – każda jest nieprzeciętna/W kruchym ciele bije serce stalowe/Niech cały świat się dowie: Nadchodzi siła kobiet” – śpiewają Joanna Cholewa, Marta Dzwonkowska i Monika Wiśniowska-Basel.

Piosenka oraz nagrany do niej teledysk nie wszystkim przypadła jednak do gustu. Przeciwko obecności Girls on Fire w Opolu protestuje m.in. Prawica Rzeczpospolitej Marka Jurka. – Jest to wstyd i hańba, skandal. Hańba szczególnie dla Telewizji Publicznej, że zgodziła się na taki utwór, na takie wystąpienie – powiedziała w rozmowie z Radiem Maryja Lidia Sankowska-Grabczuk. Rozgłośnia należąca do ojca Tadeusza Rydzyka zachęca do podpisywania internetowej petycji do prezesa TVP Jacka Kurskiego o wycofanie zgody na prezentację utworu. Siła kobiet ma wydźwięk feministyczny, proaborcyjny, lewicowy, antyklerykalny, a także satanistyczny i kpiący z chrześcijaństwa – twierdzą autorzy petycji i dodają, że piosence towarzyszy wulgarny teledysk, w którym występują roznegliżowane kobiety pokazujące widzowi środkowy palec.