Para znęcała się nad 41-latką. Wybili jej zęby, obcięli włosy i przypalali ją papierosem

O szczegółach sprawy pisze policja. O znęcaniu nad kobietą służby dowiedziały się, gdy pokrzywdzona trafiła do szpitala ze złamaniami, powybijanymi zębami i oparzeniami. W trakcie wyjaśniania okazało się, że kobieta zamieszkała wraz ze swoją znajomą oraz jej konkubentem. Po około miesiącu zaczął się jej dramat.

Konkubent koleżanki bił 41-latkę, kopał ją, przypalał papierosami oraz parzył wrzątkiem. Dodatkowo obciął kobiecie włosy, powybijał zęby oraz połamał kości ręki. Później do torturowania ofiary dołączyła jej 48-letnia koleżanka, konkubina mężczyzny. W końcu 41-latka trafiła do szpitala i wówczas jej sytuacją zainteresował się brat. Do chwili hospitalizacji kobieta nikomu nie mówiła co przeżywa.

12 czerwca ząbkowiccy kryminalni zatrzymali oprawców. Decyzją sądu trafili na 3 miesiące do aresztu do czasu wyjaśnienia okoliczności i zapobieżeniu eskalacji przemocy. Za zbieg przestępstw grozi mężczyźnie do 7,5 roku a kobiecie do 5 lat więzienia.