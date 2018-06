Mocne przemówienie Beaty Szydło w Spale. Padły słowa o „wściekłych atakach na prezesa PiS”

– Jutro znowu przeczytam w mediach na swój temat jakieś bzdury i kłamstwa (...). Wtedy człowiek myśli sobie: nie dam się. Nie odpuszczę. Bo Polska nas potrzebuje – mówiła wicepremier. – Cały czas bezpardonowo próbuje się zniszczyć tych, którzy są gwarantem tego, że ta dobra zmiana, że projekt budowy Polski naszych marzeń, zostanie zniweczony. Dlatego są tak wściekłe ataki na prezesa Jarosława Kaczyńskiego i na innych polityków – tłumaczyła Beata Szydło.

Według byłej szefowej polskiego rządu te ataki będą cały czas prowadzone, czy to przez opozycję, czy przez media i inne środowiska. – Musimy budować tę biało-czerwona drużynę. Zapraszać do tej drużyny wszystkich Polaków i mówić im bardzo jasno: Polska to jest wielka rzecz, to jest nasz wspólny dom, budujmy go razem. I nie pozwólmy, by go nam inni meblowali. Sami go urządzimy – mówiła Szydło do członków klubu „Gazety Polskiej” .

„Dlaczego wyrzekamy się naszych tradycji wartości, na których wzrastała Europa?”

– Kiedy zaczęliśmy zmiany wprowadzać, kiedy zaczęliśmy budować, jak pięknie mówi Jarosław Kaczyński – Polskę naszych marzeń, to ta wściekłość i te ataki zaczęły się jeszcze bardziej potęgować. To hasło, które zostało już przypisane do obecnej opozycji „ulica i zagranica” pokazuje, jaka jest determinacja tych, którzy tracą przywileje, tych, którym wydziera się to, co do tej pory zagarnęli Polakom. Oddajemy Polskę Polakom. To jest wielki projekt Prawa i Sprawiedliwości – stwierdziła wicepremier.

– Już nie tylko Węgrzy i Polacy potrafią rozsądnie i racjonalnie myśleć i mówić: Europo, zwróć się do Europejczyków, zajmij się ich sprawami, zacznij wreszcie myśleć o ludziach, którzy tutaj mieszkają. Dlaczego wyrzekamy się naszych tradycji wartości, na których wzrastała Europa? Dlaczego niszczymy ten fundament, na którym Europa została zbudowana? – pytała Szydło podczas swojego przemówienia w Spale.