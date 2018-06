„NYT” pisze o Polsce i prezesie PiS. „Podejrzliwy bliźniak kształtuje naród”

Tekst, który ukazał się na łamach „New York Times” został zatytułowany „Szokująca śmierć prezydenta. Podejrzliwy bliźniak kształtuje naród” . Jego autor - Marc Santora - próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób katastrofa smoleńska oraz jej sposób postrzegania przez Jarosława Kaczyńskiego wpływa na polską politykę.

Amerykański dziennikarz przytacza opiię, według której prezes PiS chce wykorzystać to, co stało się w Smoleńsku, jako pretekst do aresztowania politycznych przeciwników przed wyborami w 2020 roku. Santora pokazuje również inny punkt widzenia zgodnie z którym Kaczyński nadal nie pogodził się ze śmiercią brata, a „chęć zemsty i jego paranoja wpływa na cały kraj”.

W artykule zaznaczono, że PiS przez lata mówił o udziale Rosjan i zaniedbaniach polskich władz jako przyczynach katastrofy smoleńskiej, jednak żadna z tez sugerująca celowość działań nie została potwierdzona. Santora nawiązał też do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego z lipca 2017 r., kiedy prezes PiS z mównicy sejmowej powiedział: „Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata, niszczyliście go, zamordowaliście go, jesteście kanaliami” .