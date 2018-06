„Daj to chłopie, porażka jakaś”. Zachowanie księdza wobec dziecka oburzyło internautów

Jak podaje portal O2, film pochodzi z tegorocznej I Komunii Świętej w parafii Ząbrowie, a na nagraniu można zobaczyć księdza Mirosława Masztalarka. Duchowny potwierdził jego autentyczność, ale nie chciał komentować sprawy. Uznał, że nie będzie się przejmować rzeczami „wkładanymi” do internetu, bowiem „ma ważniejsze sprawy” .

Dla ponad 300 tys. internautów, którzy od 16 czerwca obejrzeli na YouTube film z udziałem księdza, własnie to nagranie było „ważną sprawę” . Na filmie widać reakcję duchownego na pomyłkę dziecka. Chłopiec wręczający księdzu dary zestresował się i zapomniał wyuczonej formułki. Wyraźnie zdenerwowany ksiądz oschle zwrócił się do niego „daj to chłopie” , a po chwili dorzucił: „porażka jakaś” .

W komentarzach nie brakuje opinii, że tak właśnie należałoby określić zachowanie, ale nie chłopca, a duchownego. „Każde dziecko ma prawo w takiej sytuacji się zdenerwować i zapomnieć tekstu formułki. Nazywanie kogoś 'porażką' świadczy to tylko o tym, że ksiądz sam wydał sobie ocenę o swoich możliwościach duszpasterskich” – pisze jeden z internautów. „To jest komunia święta, to dziecko robi to pierwszy raz miało prawo się pomylić. Wstyd za takie zachowanie. Teraz on jest porażka bo ogląda go cały internet” – dodaje inny.