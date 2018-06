Wściekłość PO i kłopoty Patryka Jakiego. Będzie musiał zapłacić 30 tys. zł na WOŚP?

Kandydata na prezydenta stolicy Patryka Jakiego tak bardzo ucieszyła przegrana Niemców na mundialu, że nie mógł powstrzymać się przed zamieszczeniem na swoim profilu na Twitterze okolicznościowego mema. Na zdjęciu mogliśmy zobaczyć płaczących liderów PO Donalda Tuska i Grzegorza Schetynę. Podpis pod fotografią brzmiał: „Nasi przegrali z Meksykiem”. Problem w tym, że wspomniane łzy wywołało ostatnie pożegnanie kolegi polityków – Sebastiana Karpiniuka, zmarłego 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej. Zdjęcie zostało zrobione na pogrzebie.

Trzaskowski krytykuje, Jaki kontratakuje

„Są granice politycznego chamstwa. Jak można wykorzystywać zdjęcia z pogrzebu Sebastiana Karpiniuka do taniej politycznej zagrywki, sugerującej zdradę polityków PO? Na oficjalnym profilu @PatrykJaki? Żądamy oficjalnych przeprosin – rodziny Sebastiana, oraz G.Schetyny i D.Tuska” – napisał w odpowiedzi na Twitterze kontrkandydat Jakiego, Rafał Trzaskowski z PO. Jaki, który przeprosił wcześniej, tłumacząc, że to nie on publikował mema, odpowiedział kontratakiem. „Ja przeprosiłem, choć podpis jak byk, że nie na pisałem. Chamstwo? Kiedy przeprosiny dla żony „pijanego generała” ? A za pomylone ciała w trumnach ? Za krzyż z puszek Waszych zwolenników? Przeprosi Pan tak jak ja? Czy dalej chce Pan burzyć pomniki po zmarłych?” – pisał.

Tusk pozywa Jakiego

Na Twitterze pojawiła się też informacja o skierowaniu do sądu pozwu o naruszenie dóbr osobistych, połączonego z żądaniem zapłaty 30 tys. złotych na rzecz krytykowanej przez Jakiego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Według Romana Giertycha wniosek ten miał złożyć Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.

Konferencja PO

Mimo że mem został już usunięty z profilu Patryka Jakiego, Platforma Obywatelska w tej sprawie zwołała konferencję prasową. – Byliśmy wszyscy świadkami niebywałego hejtu, obrzydlistwa, które zamieścił na swoim Twitterze wiceminister Patryk Jaki – mówił rzecznik PO Michał Szczerba. Wezwał też Jakiego do „publicznego, oficjalnego przeproszenia”. Marcin Kierwiński dodał, że „to smutne, że ktoś taki ubiega się o fotel prezydenta stolicy”.

Tłumaczenie Jakiego

Nie pisze wszystkich postów od lat – dlatego jest takie oznaczenie. Gość który pisał tłumaczy mi teraz ze nie znał pochodzenia foto. Jednak i tak wiem ze moja odp(owiedzialność). Przeprosiłem i usunąłem po paru minutach” – tłumaczył Patryk Jaki w niedzielę.