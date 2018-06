Rodzice zaszczepionego dziecka pozwali Polskę z powodu powikłań. Chcą miliona złotych

W pozwie złożonym przeciwko Polsce w Sądzie Okręgowym w Warszawie skarżący domagają się dożywotniej renty dla swojego dziecka w wysokości 2 tys. złotych miesięcznie oraz jednorazowej kwoty miliona złotych. Uważają, że skoro państwo wprowadziło obowiązek szczepienia dziecka, do którego oni się zastosowali, to także państwo powinno ponosić odpowiedzialność za ewentualne komplikacje.

Co istotne w tej sprawie, lekarze potwierdzili związek szczepienia z chorobą. Pełnomocnik rodziny mec. Arkadiusz Tetela potwierdzał w rozmowie z „Rzeczpospolitą” plany rodziców, którzy finansową odpowiedzialnością za swoje dziecko zamierzają obarczyć Skarb Państwa. Prawnik zwrócił uwagę na fakt, że jest to pierwszy pozew związany ze szczepieniami wymierzony przeciwko Polsce. Do tej pory rodzice skarżyli firmy farmaceutyczne, lekarzy oraz szpitale.

Autorzy pozwu podkreślają, że za zaistniałą sytuację obwiniają Główny Inspektorat sanitarny i zalecenie obowiązkowego szczepienia już w pierwszej dobie życia. Podnoszą, że nie można wtedy stwierdzić przeciwwskazań, takich jak obniżona odporność dziecka. Złożony przez polskich rodziców pozew nie jest bez szans, ponieważ Europejski Trybunał Praw Człowieka 9 lipca 2002 r. w sprawie Ilaria Salvetti przeciwko Włochom (sprawa 42197/98) wydał korzystny dla nich wyrok. Stwierdził, iż państwo zmuszające do szczepień, a nie przewidujące odszkodowań, narusza konwencję o ochronie praw człowieka.