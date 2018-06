Warszawa. Patryk Jaki zaliczył wpadkę na spotkaniu z mieszkańcami Targówka

Mimo tego, że kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi oficjalnie się jeszcze nie zaczęła, dwaj główni pretendenci do zwycięstwa – Rafał Trzaskowski (kandydat PO i Nowoczesnej) oraz Patryk Jaki (kandydat PiS) zorganizowali już wiele spotkań z mieszkańcami stołecznych dzielnic. Podczas podobnego wydarzenia zorganizowanego na Targówku, wiceminister sprawiedliwości zaliczył wpadkę.

W ocenie Patryka Jakiego, w Warszawie jest za mało mostów. Mówiąc o tym, że stolica Polski powinna się w tej kwestii ścigać z innymi miastami Europy kandydat pomylił rzeki. – Proszę państwa, jak to jest, że Warszawa, która powinna się ścigać z największymi metropoliami w Europie, w tej części Europy, ma mniej mostów niż Budapeszt nad Dunajcem? Przecież to jest po prostu wstyd! – powiedział wiceminister sprawiedliwości. Dla przypomnienia dodamy, że Budapeszt leży nad Dunajem, a rzeka Dunajec to prawy dopływ Wisły.

Mem z pogrzebu

Nie była to jedyna w ostatnich dniach wpadka Patryka Jakiego. Na profilu kandydata na Twitterze pojawił się mem stworzony ze zdjęcia, które przedstawia lidera Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetynę i szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Politycy płaczą. Podpis do zdjęcia brzmi: „Nasi przegrali z Meksykiem”. Dziennikarz Patryk Słowik zauważył, że fotografia polityków została zrobiona podczas pogrzebu Sebastiana Karpiniuka, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Patryk Jaki w odpowiedzi stwierdził, że nie autoryzował umieszczenia wpisu z memem na swoim profilu. Przeprosił za wykorzystanie zdjęcia z pogrzebu i wskazał, że pod zdjęciem był dopisek „red”. – redakcja. „Mam inny pomysł na specjalne przeprosimy – które się należą – bo czegoś nie dopilnowałem nawet kilka minut” – czytamy we wpisie Jakiego. „Wyślę sprzęt sportowy dla dzieciaków na stadion im. Sebastian Karpinuka w Kołobrzegu. I wyjdzie z tego coś dobrego” – zapowiedział.