Dziennikarka TVN24 zawieszona po wpadce z hat-trickiem Ronaldo

W sobotnim serwisie informacyjnym w TVN 24 pojawiła się wzmianka o jednym ze szlagierów fazy grupowej - spotkaniu Hiszpania - Portugalia. Podczas relacjonowania mundialowych zmagań dziennikarka zaliczyła wpadkę. – Warto powiedzieć, że dwa z goli w tym meczu, które należały oczywiście do Cristiano Ronaldo, to tzw. hat-tricki. I dzięki temu Cristiano przeszedł właśnie do historii mistrzostw świata, ponieważ okazuje się, że jest najstarszym zawodnikiem, który wykonał takie zagranie – powiedziała prowadząca serwis informacyjny na antenie stacji TVN24. Internauci zwrócili uwagę na fakt, iż dziennikarka nie miała pojęcia czym tak naprawdę jest na hat-trick.

Wpadka dziennikarki odbiła się szerokim echem w internecie. Jak podają Wirtualne Media, sprawa ma również swój ciąg dalszy. Z informacji portalu wynika, że prowadząca program miała zostać zawieszona na czas nieokreślony, a wydawca odpowiedzialny za przygotowanie serwisu został zdjęty z grafika dyżurów na dwa najbliższe tygodnie.

