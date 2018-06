Dziennikarka TVN24 zawieszona po wpadce z hat-trickiem? Stacja komentuje

W sobotnim serwisie informacyjnym w TVN 24 pojawiła się wzmianka o jednym ze szlagierów fazy grupowej - spotkaniu Hiszpania - Portugalia. Podczas relacjonowania mundialowych zmagań dziennikarka zaliczyła wpadkę. – Warto powiedzieć, że dwa z goli w tym meczu, które należały oczywiście do Cristiano Ronaldo, to tzw. hat-tricki. I dzięki temu Cristiano przeszedł właśnie do historii mistrzostw świata, ponieważ okazuje się, że jest najstarszym zawodnikiem, który wykonał takie zagranie – powiedziała prowadząca serwis informacyjny na antenie stacji TVN24. Internauci zwrócili uwagę na fakt, iż dziennikarka nie miała pojęcia czym tak naprawdę jest na hat-trick.

Wpadka dziennikarki odbiła się szerokim echem w internecie. Jak podają Wirtualne Media, sprawa ma również swój ciąg dalszy. Z informacji portalu wynika, że prowadząca program miała zostać zawieszona na czas nieokreślony, a wydawca odpowiedzialny za przygotowanie serwisu został zdjęty z grafika dyżurów na dwa najbliższe tygodnie.

Stacja TVN do czasu publikacji artykułu nie odniosła się do sprawy. Na twitterowym profilu Faktów TVN pojawiła się jedynie informacja, że dziennikarka, która popełniła błąd na antenie oraz wydawca odpowiedzialny tego dnia za serwis informacyjny normalnie pracują.

