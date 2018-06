Jest nowy minister rolnictwa. To poseł PiS z Torunia, były doradca Lecha Kaczyńskiego

Z informacji Gazety Pomorskiej wynika, że nowym ministrem rolnictwa zostanie Jak Krzysztof Ardanowski, poseł PiS z Torunia i wiceszef sejmowej Komisji Rolnictwa. Polityk potwierdził tę informację w rozmowie z dziennikarzami. Uroczystość zaprzysiężenia odbędzie się 20 czerwca w Pałacu Prezydenckim.

Kim jest Jan Krzysztof Ardanowski?

Poseł był związany z PSL (od 1993 roku) oraz z AWS (w latach 1998–2002), od 2001 roku jest członkiem PiS. Jest absolwentem dawnej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W latach 1992 - 2002 był wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Doradztwa Rolniczego, potem od 2003 do 2007 prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. W okresie od 2005 do 2007 był wiceministrem rolnictwa. Doradzał również prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu.

Dymisja ze względów osobistych

Dziennik „Rzeczpospolita” donosił w poniedziałek, że dymisja ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela jest już przesądzona i nastąpi w czerwcu.. „Rzeczpospolita” przypomina, że nazwisko Jurgiela pojawiało się już przy ostatniej rekonstrukcji rządu, jednak zachował on ostatecznie swoje stanowisko. Według dziennika, zmiana na stanowisku szefa resortu rolnictwa jest podyktowana szerszym kontekstem. Chodzi o mało skuteczną walkę Krzysztofa Jurgiela z afrykańskim pomorem świń. Ponadto zbliżają się wybory samorządowe i to okazja dla Prawa i Sprawiedliwości, aby przekonać do siebie wiejski elektorat. „Stratedzy PiS od dawna zdawali sobie sprawę z tego, że jeśli Zjednoczona Prawica ma myśleć o poszerzeniu władzy po wyborach samorządowych, to może stać się to przede wszystkim w regionach na wschodzie” – zaznaczał dziennikarz Michał Kolanko.

Kilka godzin później biuro prasowe resortu rolnictwa podało, że Krzysztof Jurgiel złożył ze względów osobistych rezygnację ze stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

