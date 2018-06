Inicjatywa Polki wyróżniona. Nominowano ją do Pokojowej Nagrody Nobla

Informację o nominacji przekazano na profili Civil March For Aleppo na Facebooku. Obywatelski Marsz dla Pokoju Berlin – Aleppo to inicjatywa pochodzącej z Polski Anny Alboth. „Nie jesteśmy bezsilni. Bo jest nas zbyt wielu, którzy czują dokładnie to samo. Pójdziemy z Berlina do Aleppo trasą uchodźców , tylko w drugą stronę” – tak reklamowali organizatorzy marsz na swojej stronie. Inicjatywa wzbudziła zainteresowanie wielu osób na całym świecie. Wzięło w niej udział około 3,5 tys. ludzi z 62 państw. Marsz, który ruszył 26 grudnia 2016 roku z Brazylii dotarł po 232 dniach do granic Syrii. Jego uczestnicy przeszli ok. 4 tys. kilometrów.

Nominacja jest dla wszystkich

Organizatorzy Marszu komentując na Facebooku nominację do Nagrody Nobla przyznali, że to wyróżnienie „jest dla każdego, kto był częścią Civil March for Aleppo” . Inicjatorzy akcji wśród osób, którym dedykują nominację wymienili nie tylko uczestników Marszu, ale także osoby udzielające im noclegu po drodze, dostarczające jedzenia oraz wszystkich wspierających w internecie.

„Pomimo tego, co niektórego media i politycy próbują powiedzieć: wojna w Syrii nie jest skończona. Pomimo, że niektóre organizacje i kilka rządów zaoferowały pomoc i fundusze na odbudowanie infrastruktury, wojna wciąż trwa. Tysiące ludzi nie może wrócić do swoich domów, pozostając poza granicami Syrii” – napisano na profilu inicjatywy.