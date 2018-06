Zbliża się najdłuższe zaćmienie księżyca od 100 lat. Będzie można je obserwować również z Polski

Zaćmienie Księżyca powstaje wówczas, gdy Ziemia znajduje się między Słońcem a Księżycem będącym w pełni, który niejako wchodzi w stożek cienia Ziemi. Najdłuższe od stu lat zaćmienie Księżyca rozpocznie się o 21:30 w piątek 27 lipca i potrwa niemal dwie godziny. Znikający i pojawiający się księżyc będziemy mogli oglądać dokładnie przez 1 godzinę, 42 minuty i 57 sekund.

Jeśli pogoda dopisze, zjawisko będzie można podziwiać również z Polski i to bez użycia specjalistycznego sprzętu do obserwacji astronomicznych. Zaćmienie ma mieć miejsce tuż po zachodzie Słońca, a przeszkodą w jego podziwianiu mogą się okazać wyłącznie chmury. Najlepsze możliwości do obserwacji będą mieć mieszkańcy południowo-wschodniej części Polski. Tego dnia warto spojrzeć w niego, ponieważ następne tego typu zaćmienie będzie widoczne dopiero w 2123 roku. Astronomowie zwracają uwagę na fakt, iż wydarzenie to będzie niezwykłe, ponieważ w tym samym czasie nastąpią trzy wzajemnie powiązane ze sobą zaćmienia - dwa słoneczne i jedno księżycowe.