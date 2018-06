Czwartek jeszcze ciepły, w następnych dniach gwałtowna zmiana pogody

W czwartek w całym kraju będą się pojawiać przelotne opady deszczu oraz burze o zróżnicowanym natężeniu (miejscami z: opadami do 40 mm, porywami wiatru ponad 90 km/h, gradem). Lokalnie, zwłaszcza na Kujawach, Ziemi Łódzkiej i Śląsku - możliwe wystąpienie trąb powietrznych. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 32 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni.

W kolejnych dniach temperatura nie przekroczy 20 stopni Celsjusza, a na północy i północnym-wschodzie spadnie miejscami do 15-16 stopni Celsjusza. W związku ze zmianą pogody, IMGW wydało ostrzeżeniaprzed gwałtownymi burzami z silnymi porywami wiatru miejscami do 90 km/h. Niewykluczone silniejsze porywy nawet do około 100 km/h. Najwięcej burz ma się pojawić w czwartek popołudniu oraz w nocy z czwartku na piątek.

W następnych dniach pogoda ma się nieco uspokoić, jednak niskie temperatury utrzymają się aż do połowy następnego tygodnia.

