Chciał zgwałcić kobietę na plaży w Ustce. Policja publikuje jego wizerunek

Policjanci z Komisariatu w Ustce prowadzą postępowanie w sprawie próby gwałtu. Do tego zdarzenia doszło 17 czerwca 2018 r. godz. 07:45 na plaży na odcinku pomiędzy Ustką, a Orzechowem. Prezentowany na załączonym filmie sprawca używając przemocy zaatakował spacerującą po plaży kobietę, złapał ją za szyję, przewrócił i szarpiąc za ubranie próbował doprowadzić ją do innej czynności seksualnej. Pokrzywdzona broniąc się, zdołała uciec. Za popełniony czyn sprawcy grozi kara nawet do 8 lat więzienia.

Działania policjantów z Ustki wsparte funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz Straży Gminy Ustka doprowadziły do zabezpieczenia zapisu monitoringu, na którym nagrany jest uciekający sprawca. Śledczy ustalili, iż jest to mężczyzna w wieku około 30 lat, ma około 180 cm wzrostu i ciemne, krótko ostrzyżone włosy. Ubrany był w czerwoną koszulę, czarne spodenki przed kolano oraz sportowe czarne buty i czarne skarpetki.

Policja apeluje do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyznę przedstawionego na filmie o kontakt telefoniczny z komisariatem w Ustce pod nr telefonu 59-815-27-00 lub z inną, najbliższą jednostką policji. Można też dzwonić pod numery 997 i 112.

