Szydło: Rozważam kandydowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

– Powiedziałam już wcześniej w jednym z wywiadów, że rozważam taką możliwość i nie robię też z tego tajemnicy – stwierdziła Beata Szydło w rozmowie z radiową Trójką. W ten sposób była premier rządu PiS skomentowała doniesienia o swoim starcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Są różne warianty i możliwości. W polityce jak w życiu nie wyklucza się żadnych rozwiązań – mówiła Szydło jeszcze niedawno w Polsat News.

O tym, że Beata Szydło może wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego pisaliśmy w tygodniku „Wprost” pod koniec maja. – Beata chce w 2019 roku kandydować do Parlamentu Europejskiego i tam przeczekać do czasu, kiedy nastąpi może nastąpić sukcesja po Kaczyńskim. Jak wróci z Parlamentu Europejskiego prezes będzie miał 75 lat i będzie szukał następcy – mówił znajomy byłej premier w rozmowie z Wprost. – W Parlamencie Europejskim była premier będzie miała więcej narzędzi być zbudować sobie pozycję wśród polityków PiS. Poza tym nauczy się europejskiej dyplomacji i z tym doświadczeniem może wrócić do Sejmu zbudowana – stwierdził.