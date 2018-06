Znamy kandydata SLD na prezydenta Warszawy. „Wygra i z Trzaskowskim i z Jakim”

Sojusz Lewicy Demokratycznej od kilku lat nie ma dobrej passy. Wybory parlamentarne w 2015 roku zakończyły się dla tej partii porażką, a ugrupowanie tym samym po raz pierwszy w swojej historii znalazło się poza Sejmem. Nadchodzące wybory samorządowe będą okazją odbicia się od dna i powalczenia o ważne stanowiska. Takim jest z pewnością urząd prezydenta Warszawy. W rozmowie z TOK FM Katarzyna Piekarska, która jest radną sejmiku województwa mazowieckiego, powiedziała, że z ramienia SLD w stolicy wystartuje Andrzej Celiński.

„Wydaje mi się, że wygra”

Celiński związany był z harcerstwem, gdzie współpracował z Antonim Macierewiczem. Związany był także z Komitetem Obrony Robotników. Z SLD związany jest od 1999 roku. Zasiadał w Sejmie, a w latach 2001-2002 był ministrem kultury w rządzie Leszka Millera.

– Będzie to bardzo godny kandydat. Chyba nie jest to wielkie zaskoczenie. Wczoraj Rada Warszawska SLD pozytywnie go zaopiniowała. To osoba obecna w polityce już bardzo długo, osoba niezwykłej uczciwości i pracowitości. Myślę, że zamiesza w tych wyborach i przejdzie do drugiej tury. A jeśli przejdzie do drugiej tury, to wydaje mi się, że wygra – oceniła Piekarska.